«Спартаку» предрекли чемпионство в ближайшие 10 лет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «РБ Спорт» заявил, что в течение ближайших десяти лет московский «Спартак» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его мнению, это случится с большей вероятностью нежели возвращение российских команд в еврокубки.

«В Европе почти все страны начнут бойкотировать матчи с нашими клубами. Можно будет рассчитывать на возвращение только в том случае, если УЕФА будет жестким по отношению к тем, кто смешивает политику и спорт. Но я в это не верю. Это все лет на десять. Скорее «Спартак» за это время станет чемпионом», — заявил Канчельскис.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что глава «Барселоны» устроил погром в ресторане из-за ничьей с «Гранадой».