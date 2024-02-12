Глава «Барселоны» устроил погром в ресторане из-за ничьей с «Гранадой»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разгневан ничейным результатом матча 24-го тура чемпионата Испании против «Гранады», сообщает издание As.com.

По информации источника, глава каталонского клуба не смог сдержать эмоции из-за того, что его команда не смогла на домашнем стадионе переиграть предпоследнюю команду Ла Лиги. После финального свистка в ресторане стадиона Лапорта опрокинул на пол несколько подносов с едой и отказался спустится в раздевалку, чтобы поблагодарить футболистов за игру.

Игра между «Барселоной» и «Гранадой» завершилась результативной ничьей со счетом 3:3, по ходу игры хозяева дважды отыгрались в счете. После этой игры сине-гранатовые набрали 51 очко и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в каталонском клубе после завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог провести тренировку из-за землетрясения.