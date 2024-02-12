Федерация хоккея России отреагировала на скандал с наградами в Минске

Федерация хоккея России не приветствует действия хоккеистов юниорской сборной после матча с молодежной командой Белоруссии, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организации. После матча в Минске три хоккеиста российской сборной U18 демонстративно отказались от наград после проигрыша – хоккеисты решили, что их засудили. В федерации отметили, что изучат все обстоятельства, которые привели к произошедшему «недоразумению».

«Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодежной команды Белоруссии и юниорской сборной России на Кубке Будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы. ФХР отмечает, что все остальные процедуры, связанные с послематчевой церемонией, командой России были соблюдены: послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Республики Беларусь, а также заявляет, что не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — сказали в ФХР.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, и уступила со счетом 5:6 на турнире Кубок будущего, который проходил в Минске. При этом российская сборная осталась недовольна судейством — в овертайме матча после победного гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров также поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Белорусский сенатор и экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков в беседе с изданием «Чемпионат» назвал поведение хоккеистов недопустимым и призвал тренеров сборной России прививать игрокам «правильные жизненные ценности и ориентиры» с учетом нынешней политической ситуации в спорте и в хоккее.

Ранее в сборной России по хоккею заявили, что не давали хоккеистам установку отказаться от наград.