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«Спартак» не смог провести тренировку из-за землетрясения

«Матч ТВ»: «Спартак» отменил тренировку из-за землетрясения в Абу-Даби

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Московский «Спартак» в понедельник отменил открытую тренировку в Абу‑Даби из‑за землетрясения. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Евгений Загитов.

«Специальный медиа‑день «Спартака» должен был стать свежим глотком информационного воздуха. Однако в дело вмешалась сама стихия. Всю ночь в Абу‑даби шел проливной дождь. А утром прогремело сообщение о землетрясении — 2,8 балла по шкале Рихтера. Все, что ниже 3 баллов, считается незначительным, но «Спартак» использовал этот повод и перенес медиа‑день и открытую тренировку на неопределенный срок», — сказал Загитов.

«Спартак» проводит свои сборы в ОАЭ. Красно-белые провели два матча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Москвичи разгромно проиграли «Ростову» со счетом 0:3 и одержали уверенную победу над «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) 5:0.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее Джикия рассказал о реакции в «Спартаке» на его скандальное интервью.

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