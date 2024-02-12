Джикия рассказал о реакции в «Спартаке» на его скандальное интервью

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что у него состоялся разговор с руководителями и тренером команды после его резонансного интервью. Его слова передает «Чемпионат».

«Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло уже несколько дней. Не буду скрывать, что переговорили как с руководителями, так и с тренером. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу.

Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», — сказал Джикия.

Джикия в своем недавнем интервью подтвердил, что не выходит на поле из-за неигровых причин. Также он рассказал о недопониманиях с тренером Гильермо Абаскалем.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее ветеран «Спартака» выбрал нового капитана из-за конфликта Джикии и Абаскаля.