Экс-тренер «Зенита» предрек Семаку сложности с бразильцами

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о трансферной политике сине-бело-голубых. Его слова передает ODDS.

«Не понимаю, зачем «Зениту» академия, если они покупают русских ребят из других клубов.

С такими бразильцами, которые могут балду гонять на тренировках, бывает сложно. Понимаю Семака. Тогда зачем им столько иностранных игроков, если нет еврокубков? Надо развивать своих молодых ребят!

В весенней части сезона «Зениту» составят конкуренция московские команды и «Краснодар». Все эти команды будут хорошо играть против «Зенита», — сказал Петржела.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино и полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА перешел в зарубежный клуб.