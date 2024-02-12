Клубу КХЛ отказали в апелляции по снятию очков

12 февраля Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказала новосибирской «Сибири» в апелляции по снятию четырех очков в регулярном чемпионате за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В январе «Сибирь» получила четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров. В настоящий момент клубы могут иметь в заявке трех иностранцев. Четвертым легионером «Сибири» стал защитник Федор Гордеев, который на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже Федерация хоккея России ему было присвоено российское спортивное гражданство.

«Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона», — сказано в заявлении КХЛ.

После 63 матчей, «Сибирь», набрав 60 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 15 февраля подопечные Сергея Кривокрасова сыграют с «Нефтехимиком».

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