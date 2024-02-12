Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Большунов стал чемпионом Спартакиады

Большунов выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Спартакиаде

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

В Тюмени завершилась гонка на 10 км свободным стилем у мужчин, которая входит в программу Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержал многократный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он показал результат — 22.04,0 секунды. Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием 16,2 секунды. Бронзовая медаль у Савелия Коростелева, проигравшего победителю гонки 20,1 секунды.

Александр Большунов одержал третью победу на Спартакиаде-2024 и 20-ю подряд. В нынешнем сезоне 27-летний лыжник не проиграл ни одного официального старта.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Кулешова выиграла гонку на 10 км свободным стилем Спартакиады.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами