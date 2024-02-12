Большунов стал чемпионом Спартакиады

В Тюмени завершилась гонка на 10 км свободным стилем у мужчин, которая входит в программу Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержал многократный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он показал результат — 22.04,0 секунды. Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием 16,2 секунды. Бронзовая медаль у Савелия Коростелева, проигравшего победителю гонки 20,1 секунды.

Александр Большунов одержал третью победу на Спартакиаде-2024 и 20-ю подряд. В нынешнем сезоне 27-летний лыжник не проиграл ни одного официального старта.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Кулешова выиграла гонку на 10 км свободным стилем Спартакиады.