Кулешова выиграла гонку на 10 км свободным стилем Спартакиады

В Тюмени завершилась гонка на 10 км свободным стилем у женщин, которая входит в программу Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержала Анастасия Кулешова. Она преодолела дистанцию за 26:11,9 секунды. На втором месте финишировала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+8,1 секунды). Тройку призеров замкнула Мария Истомина (13,4 секунды).

Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. В соревнованиях примут участие 2 500 лучших спортсменов страны в 14 олимпийских зимних видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе заявила, что не хотела обидеть лыжницу Ступак словами о проблемах с головой.