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Месси рассказал о своей реакции, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ

Месси заявил, что был уверен в победе в финале ЧМ, несмотря на гол Мбаппе

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Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил эпизод финального матча чемпионата мира 2022 года, когда француз Килиан Мбаппе сравнял счет в игре. Приводит слова Месси Barca Worldwide в социальных сетях.

«Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет? Нет, со мной такого никогда не случалось. Мы были по-настоящему уверены в себе. Внутри я был убежден, что мы станем чемпионами мира независимо от того, что произойдет», — сказал Месси.

В финале ЧМ Аргентина переиграла Францию по пенальти (основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3).

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале. Два гола были забиты им с пенальти. Лионель Месси отметился дублем в заключительном матче.

Всего на счету французского нападающего в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Месси отметился семью забитыми мячами (четыре с пенальти) и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мексиканский футболист едва не подрался с Месси.

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