«Здоровяк решает»: игрок «Кэпиталз» о серии Овечкина в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши оценил результативную серию капитана команды Александра Овечкина. Его слова передает The Hockey News.

«Приятно видеть, когда здоровяк решает. Несомненно, у него отличный бросок. Он делает много мелких вещей, которые помогают нам в защите, также в нападении он отвлекает внимание на себя. Он возвращается в оборону и занимает хорошую позицию. Когда все пять парней делают то же самое, это является залогом нашего успеха», — сказал Оши.

11 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» со счетом 2:3. Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Россиянин продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.

В последних пяти играх российский нападающий оформил 5+3.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 48 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали о состоянии Овечкина.