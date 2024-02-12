Футболиста убило молнией во время матча

В Индонезии 30-летнего футболиста клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча. Об этом сообщает портал VoiID.

Игра, во время которой произошла трагедия, состоялась 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге. Сообщается, что первый удар молнии никого не задел, а второй пришелся как раз в игрока. Прямо во время матча в футболиста ударила молния. После этого он упал и потерял сознание. Футболисты бросились ему на помощь, а к месту происшествия подоспели медики. Медицинская бригада доставила спортсмена в больницу. Там, не приходя в сознание, 30-летний футболист скончался.

Еще один игрок потерял сознание, а второй — присел на газон.

При этом сообщается, что это не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе «Силиванги» ударяла молния.

«Персикас Субанг» выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей, в которых одержал победу в семи встречах, дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Ранее сообщалось о смерти футболиста «Амкала» Куриленко.