Первая ракетка России улучшила свою позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Так россиянка Дарья Касаткина, которая является первой ракеткой России, поднялась с 14-го на 13-е место. Теперь у нее 3063 набранных очка.

11 февраля Касаткина в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6. В январе россиянка проиграла в финале турнира в Аделаиде (Австралия) представительнице Латвии Елене Остапенко.

После этой победы Рыбакина также улучшила свою позицию в рейтинге WTA. Она поднялась с пятого на четвертое место (6088 очков).

Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек, у которой 9770 набранных очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф (7200 очков).

Россиянки Людмила Самсонова (2590 очков) и Вероника Кудерметова (2425 очков) сохранили свои позиции в топ-20 рейтинга. Первая продолжает удерживать 15-е место, а Кудерметова поднялась с 18-го на 16-е место.

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