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Экс-игрок сборной России: говорить, что Овечкин возвращается, преждевременно

Хоккеист Филатов: Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший форвард молодежной сборной России Никита Филатов назвал вопросом времени погоню российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за легендарным канадцем Уэйном Грецтки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Говорить, что Овечкин возвращается, преждевременно. Картина все равно не та, к которой все привыкли. Но тут все зависит от того, под каким углом смотреть. Если убрать ожидания того, что Саша все еще может забивать по сорок за сезон, и смотреть на все это через призму того, чтобы просто досчитать до шестидесяти, то он побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени», — заявил Филатов.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

11 февраля «Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в овертайме со счетом 2:3, однако Овечкин отличился заброшенной шайбой и продлил голевую серию до пяти матчей.

Личный рекорд российского хоккеиста в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее Овечкин повторил собственное достижение трехлетней давности в НХЛ.

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