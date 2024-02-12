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Тренер «Аталанты» назвал Миранчука ключевым игроком команды

Тренер «Аталанты» Гасперини заявил о важности Миранчука для команды

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IMAGO/Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы команды в матче 24-го тура чемпионата Италии над «Дженоа» подчеркнул важность российского полузащитника Алексея Миранчука. Его слова приводит TuttoMercatoWeb.

«Но такие матчи могут меняться во мгновение ока. У нас был определенный спад из-за непростого поля, но мы внесли удачные изменения и хорошо защищались. Мы сделали замены, чтобы освежить атаку. Миранчук стал для нас ключевым футболистом», — заявил специалист.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Миранчук вышел на замену на 57-й минуте. Он сделал результативную передачу в случае с четвертым голом и получил желтую карточку в компенсированное время за затягивание времени.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Российский футболист был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 39 очков после 22 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 29 баллами расположился на 12-й позиции.

Ранее в борьбе «Аталанты» за Лигу чемпионов увидели заслугу Миранчука.

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