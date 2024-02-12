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Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по числу проведенных матчей

Овечкин провел 1395-й матч в НХЛ и вышел на 41-е место по этому показателю

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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 41-е место по количеству матчей, сыгранных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за всю карьеру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Овечкин провел 1395-й матч в Национальной хоккейной лиге, выйдя на лед в поединке регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (2:3, ОТ). По числу проведенных матчей за всю карьеру в НХЛ он сравнялся с чешским защитником Романом Гамрликом, который занимает 41-ю позицию в списке. Следующей целью Овечкина является Стэн Микита, на счету которого 1396 встреч.

Овечкин в поединке отметился заброшенной шайбой и продлил свою голевую серию до пяти матчей. Личный рекорд российского хоккеиста в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее врач объяснил, в чем уникальность Овечкина.

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