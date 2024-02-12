Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голевым сериям среди игроков 38+ лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по длительности голевой серии среди игроков в возрасте 38 и более лет.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3, овертайм) Овечкин отметился заброшенной шайбой и продлил свою голевую серию до пяти матчей. Больше лишь у двух хоккеистов — Джонни Буцика (шесть матчей) за «Бостон Брюинз» в сезоне-1974/1975 и Бретта Халла (семь матчей) за «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2003/2004.

Личный рекорд Овечкина в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее врач объяснил, в чем уникальность Овечкина.