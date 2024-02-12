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Загитова анонсировала выход собственного YouTube-шоу

Олимпийская чемпионка Загитова заявила о запуске шоу на YouTube

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире клубного ТВ хоккейного клуба СКА рассказала, что в скором времени запустит собственное шоу на YouTube, однако подробностями делиться не стала.

«Скоро будет на YouTube мое шоу. «Постеры» будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но все уже готово», — заявила Загитова.

11 февраля фигуристка выступила перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Сочи» (8:1). Ее выступление было приурочено к открытию новой «СКА-Арены».

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Загитову подставили перед выступлением на открытии «СКА-Арены».

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