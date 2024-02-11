Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче с «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходит на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне. После 10-й минуты второго периода счет 2:2.

Накануне в матче с «Бостон Брюинз» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, он продлил свою голевую серию уже до пяти матчей. Личный рекорд Овечкина в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06).

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее врач объяснил, в чем уникальность Овечкина.