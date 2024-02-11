Миранчук помог «Аталанте» продлить победную серию

«Аталанта» на выезде встречалась с «Дженоа» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на стадионе »Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей мячи забили Шарль Де Кетеларе, Тен Копмейнерс, Давиде Дзаппакоста и Эль Билал Туре. У «Дженоа» отличился Руслан Малиновский.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте. Он сделал результативную передачу в случае с четвертым голом и получил желтую карточку в компенсированное время за затягивание времени. В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

«Аталанта» набрала 39 очков после 22 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 29 баллами расположился на 12-й позиции.

В следующем туре команда Миранчука на своем поле встретится с «Сассуоло». «Дженоа» на выезде сыграет с «Наполи». Обе игры пройдут 17 февраля.

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