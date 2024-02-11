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«Ростов» упустил шанс досрочно выиграть Winline Зимний кубок РПЛ

«Ростов» проиграл «Кайрату» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ

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Пресс-служба Winline Зимний Кубок РПЛ

«Ростов» встречался с казахстанским «Кайратом» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Жоао Пауло и Георгий Зария. У донского клуба единственный мяч забил Николай Комличенко.

«Ростов» после трех матчей набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу соревнований. «Кайрат» заработал три балла. По три очка также у московского «Спартака» и клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Встреча этих команд 14 февраля станет заключительной на турнире.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ростов» после 18 туров набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин пошутил про свою главную победу.

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