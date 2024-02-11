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Милохин отказался выходить на бой под песню «Я русский»

Блогер Милохин заявил, что не выйдет на дебютный бой под песню Шамана

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский блогер Даня Милохин заявил, что не собирается выходить на свой дебютный боксерский поединок под песню Шамана «Я русский». Его слова передает Sport24.

«Трек, под который выйду на бой? Это секрет и сюрприз для всех зрителей. Но точно не под трек Шамана «Я русский» — это кринж. И я имел в виду Шамана. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез. А мне хочется, чтобы все поняли, насколько этот поединок может быть важен и серьезен для меня», — заявил блогер.

Даня Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

10 февраля Милохин сообщил, что начнет карьеру в боксе под флагом России.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее боец сравнил победу в UFC с сексом.

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