Футболист «Зенита» назвал лучшего игрока РПЛ: просто космический!

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал имя лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2023 году.

«Думаю, что Вильмар Барриос. Просто космический! Как человек и как футболист. Он очень приветливый. На поле другой, но так и должно быть. А в жизни это самый добрый человек», — заявил Караваев.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является пятикратным чемпионом России в составе петербургского клуба и обладателем Кубка страны. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее назвали условие, при котором Семака могут уволить из «Зенита».