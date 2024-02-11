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«Арсенал» одержал самую крупную выездную победу в АПЛ

«Арсенал» разгромил «Вест Хэм», одержав самую крупную гостевую победу в АПЛ

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Paul Childs/Reuters

Футбольный клуб «Арсенал» обыграл в гостях «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Голами отметились Вильям Салиба (32-я минута), Букайо Сака (41-я, пенальти, 63-я), Габриэл Магальянс (44-я), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (65-я).

«Вест Хэм» потерпел самое крупное поражение на своем поле в чемпионате Англии, а «Арсенал» одержал крупнейшую гостевую победу в турнире в своей истории.

«Канониры» набрали 52 очка в 24 матчах и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 36 баллами располагается на восьмой позиции. Команда Дэвида Мойеса продлила серию без побед во всех турнирах до семи матчей.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Бернли», а «Вест Хэм» в гостях встретится с «Ноттингем Форест». Оба матча пройдут 17 февраля.

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