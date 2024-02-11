Загитову подставили перед выступлением на открытии «СКА-Арены»

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале о неприятном инциденте перед выступлением на открытии ледового дворца «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думая, что буду ее катать. И тут мне организаторы говорят: «Слушайте, у нас такая проблема. Нам нужно под другую музыку кататься». А вы представляете, что это для фигуриста — под другую музыку кататься? Чтобы вы понимали — у меня была лирическая программа и вообще с другим костюмом. А тут — рок, у меня нет подходящей одежды, я в спортивках сегодня каталась. Вот такая интересная история.

Я в панике иду на тренировку, за 40 минут переделываю программу. Изначально была музыка три минуты, а здесь — четыре. И минуту я просто импровизировала», — рассказала спортсменка.

Матч СКА и «Сочи» проходит в Санкт-Петербурге 11 февраля. После 17-й минуты третьего периода счет 3:1 в пользу хозяев.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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