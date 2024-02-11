Врач объяснил, почему Костомарову необходимо восстанавливать сердце

Врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог Владислав Воробьевский оценил восстановление олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова после ампутации конечностей. В комментарии «Газете.Ru» специалист, говоря о том, что сопутствовало болезни спортсмена, подчеркнул, что ему необходимо восстанавливать сердце, прежде чем возвращаться к нагрузкам на льду.

«В начале января 2023 года фигурист попал в реанимацию, и тогда впервые прозвучали не самые радужные прогнозы о состоянии его здоровья. У Романа начался сепсис, повлекший развитие гангрены — последней стадии некроза. В результате фигуристу ампутировали обе стопы, а затем и пальцы рук.

Сепсис затрагивает все системы в организме, в особенности сердечно-сосудистую. Долгое время в коме и ампутация конечностей усугубляют процесс восстановления», — объяснил специалист.

Воробьевский подчеркнул, что спортсмену предстоит длительная реабилитация, а также обратил внимание, что любой профессиональный спорт — это эксплуатация организма на износ. Многие атлеты, по его словам, рано «выходят на пенсию» из-за износа суставов, критического количества травм и истощения адаптационных резервов организма.

Помимо этого, медик заметил, что Костомарову будет непросто привыкнуть к протезам.

«Мы живем в век высоких технологий, но ни один протез не сможет полностью заменить потерянную конечность», — констатировал врач.

В то же время, по его заверениям, прогнозы насчет Костомарова нельзя назвать удручающими. Если фигурист захочет вернуться на лед, то ему придется начинать буквально с нуля, считает Воробьевский.

«После пройденных испытаний олимпийскому чемпиону следует начать подготовку организма с восстановления резервов сердца. И только после этого можно приступать к обучению заново пируэтам и основам фигурного катания», — убежден реабилитолог.

Чтобы фигурист быстрее привыкал к протезам, ему следует применять сенсорные технологии, способные замещать чувствительность стоп, считает врач.

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