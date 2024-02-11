Майоров упрекнул КХЛ в копировании НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует 11 февраля 86-й день рождения, в интервью «Газете.Ru» заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) слишком насыщенный календарь.

По его мнению, руководство КХЛ зря пытается пойти по пути Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где каждая команда проводит по 82 матча в регулярном сезоне.

«Календарь просто невероятно загружен! Невероятно! Мы копируем Национальную хоккейную лигу, а для чего? Мне совершенно непонятно. При таком календаре спады неизбежны, в НХЛ команды также проваливаются на пять-шесть игр, выиграть не могут. У нас происходит то же самое», — заявил Майоров.

В сезоне-2023/24 в КХЛ каждая команда проведет по 68 матчей в регулярном сезоне. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого, Борис Майоров шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее Борис Майоров назвал самую привлекательную команду КХЛ.