В Госдуме заявили, что Канада хочет украсть медали Игр у России из-за Валиевой

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у Канады немного шансов оспорить распределение медалей командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх — 2022 после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Betonmobile.

«Нам самое главное – не расслабляться. Мы многое теряем из-за своей нерешительности. Если появляется риск, надо готовиться оспаривать решение. Справедливости в мире нет, этим и пытаются воспользоваться канадцы. Хотят под шумок украсть медали! Россия не должна сидеть сложа руки и наблюдать», — заявил Свищев.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, который вынесла комиссия CAS. Канадская сторона с таким решением не согласилась, Олимпийский комитет страны вместе с Федерацией рассматривают вариант подачи апелляции.

Ранее российский тренер предложил отдать медали Игр Канаде из-за дела Валиевой.