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Эксперт об Овечкине: чтобы забросить шайбу в пустые ворота, надо постараться

Эксперт Дементьев оценил игру Овечкина после побитого рекорда Гретцки

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, отметив, что забрасывать такие шайбы сложно. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Чтобы забросить шайбу сопернику даже в пустые ворота, необходимо очень сильно постараться. Данные ситуации очень коварны. Я знаю достаточное количество игроков, которые не хотят выходить на пустые ворота, помня о своем результате плюс/минус. Но перед Александром Овечкиным стоят совершенно другие результаты», — заявил Дементьев.

Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:0), забросив шайбу на последней минуте поединка. Российский хоккеист оформил 57 голов в пустые ворота за 1394 игры в рамках регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. На счету Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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