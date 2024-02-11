«Вашингтон» поздравил Овечкина с побитым рекордом Гретцки

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» поздравили российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина с тем, что он побил рекорд канадца Уэйна Грецтки по голам в пустые ворота. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «столичных» в социальной сети X.

Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:0), забросив шайбу на последней минуте поединка. Российский хоккеист оформил 57 голов в пустые ворота за 1394 игры в рамках регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. На счету Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей.

После матча в раздевалке партнеры по команде и главный тренер Спенсер Карбери поздравили Овечкина и вручили ему на память шайбу.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.