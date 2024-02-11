Олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом и предположил, когда он сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдет. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего. Если у него будет здоровье, то он сможет это сделать. У каждого спортсмена бывают спады и подъемы, но Александр доказал, что он прирожденный бомбардир», — заявил Михайлов.

В ночь на 11 февраля «Вашингтон» со счетом 3:0 обыграл «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а Овечкин забросил шайбу, продлив голевую серию до четырех игр. Теперь на его счету 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее Овечкин обновил уникальный рекорд «Вашингтона».