Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Чемпион Игр Михайлов: Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом и предположил, когда он сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдет. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего. Если у него будет здоровье, то он сможет это сделать. У каждого спортсмена бывают спады и подъемы, но Александр доказал, что он прирожденный бомбардир», — заявил Михайлов.

В ночь на 11 февраля «Вашингтон» со счетом 3:0 обыграл «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а Овечкин забросил шайбу, продлив голевую серию до четырех игр. Теперь на его счету 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее Овечкин обновил уникальный рекорд «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами