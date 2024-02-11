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Кожевников назвал проблемой перекрестный плей-офф в КХЛ

Чемпион ОИ Кожевников назвал проблемой перекрестный плей-офф в КХЛ

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Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что дебютный в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) розыгрыш перекрестного плей-офф Кубок Гагарина будет проблемой для команд.

По его словам, игры на выбывание станут абсолютно непредсказуемыми в новом формате.

«Перекрестный плей-офф для всех будет проблемой, команды вообще не могут предсказать то, с чем столкнутся в этих матчах. Я всегда ратовал за то, чтобы плей-офф был перекрестным. Будет очень интересно» — заявил Кожевников.

Перекрестный плей-офф стартует со второго раунда, из-за чего команды из разных конференций смогут сойтись не только в финале Кубка Гагарина. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале Кубка Гагарина — 2023 обыграл казанский «Ак Барс».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Александр Кожевников перечислил фаворитов Кубка Гагарина — 2024.

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