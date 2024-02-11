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Российский форвард «Коламбуса» получил травму из-за удара клюшкой в шею

Игрок «Коламбуса» Чинахов получил травму в матче с «Тампой» из-за удара в шею

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Columbus Blue Jackets/Вконтакте

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампо-Бэй Лайтнинг».

На 26-й минуте защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак ударил его клюшкой в область шеи, за что получил двойной малый штраф. После этого Чинахов провел только одну смену и на лед в матче больше не выходил.

Поединок закончился победой «Тампы» со счетом 4:2. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке Восточной конференции НХЛ с 42 очками в 51 игре.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Чинахов провел за «Коламбус» 40 матчей, в которых набрал 24 очка — на его счету 14 заброшенных шайб и 10 результативных передач.

Чинахов перешел в «Коламбус» в 2021 году из омского «Авангарда». Сначала он играл за «Кливленд Монстерз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Дебют в НХЛ пришелся на матч против «Детройт Ред Уингз», состоявшийся 19 октября 2021 года. В своем первом сезоне за клуб россиянин провел 62 матча (7+7).

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