Юрист рассказала о поиске причастных к допингу Валиевой

Юрист Анна Анцелиович, говоря о поиске причастных к допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование, которое является обязательным, если дело касается несовершеннолетнего атлета, а также рассказала о вероятной уголовной ответственности. Ее слова приводит Metaratings.

«И у нас есть уголовная статья об использовании в отношении спортсмена запрещенных препаратов, где предусмотрена повышенная ответственность за использование в отношении несовершеннолетних спортсменов. Этим уже занимаются следственные органы», — заявила Анцелиович.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу, в которой сказано, что согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спортсменка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.

Фигуристка выступала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее были названы виновные в дисквалификации Валиевой.