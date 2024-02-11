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«Это недопустимо»: в Белоруссии обратились к России после отказа хоккеистов от медалей

В Белоруссии назвали недопустимым решение сборной России отказаться от наград

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Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал заявление после того, как хоккеисты юниорской сборной России (U18) в полном составе отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего – 2024» после поражения от белорусских сверстников, и отметил недопустимость такого поведения. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», — заявил Басков.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, и уступила со счетом 5:6 на турнире Кубок будущего, который проходил в Минске.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров также поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Ранее в сборной России объяснили, почему хоккеисты отказались от наград на международном турнире.

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