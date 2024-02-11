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Двукратный чемпион ОИ назвал спортивную мекку России

Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал Санкт-Петербург спортивной меккой России

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ООО «СКА Арена»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что Санкт-Петербург с открытием »СКА-Арены» превращается в спортивную столицу России.

По его словам, вместе с »Газпром Ареной» «СКА-Арена» является одной из лучших в стране.

«Петербург становится спортивной меккой России! У них в городе отличный стадион футбольный, теперь и отличная хоккейная арена есть! Клубу надо ее обжить, привести все как надо, тогда «СКА-Арена» станет полноценным домом» — заявил Кожевников.

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. 11 февраля СКА дебютирует на «СКА-Арене» матчем против «Сочи».

После 61 матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, набрав 85 очков, делит первое место с ярославским «Локомотивом». На три очка меньше у идущего третьим московского «Динамо».

В январе СКА обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2024.

Ранее Александр Кожевников заявил, что СКА будут испытывать эмоции на новой арене.

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