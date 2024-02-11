Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Александр Овечкин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой «Вашингтона» со счетом 3:0.

Овечкин ассистировал Дилану Строуму — автору второй заброшенной шайбы. Перед самым финальным свистком российский нападающий сам поразил ворота соперника.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

После этой игры у «Вашингтона» стало 53 набранных очка. Команда Спенсера Карбери продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, что не позволяет ей на данный момент выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей.