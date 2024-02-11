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Призер ЧМ-2018: Миранчук — один из лучших футболистов, с кем я играл

Чорлука заявил, что ни один клуб не хотел бы расстаться с Миранчуком

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на месте Алексея Миранчука остался бы в «Аталанте». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Леша — один из лучших футболистов, с кем я играл. Не знаю, какие планы у «Аталанты» на Миранчука, как руководство команды видит его будущее. От этого многое зависит. Но я думаю, что ни один клуб не хотел бы расстаться с таким игроком, как Леша. Не знаю, как думает он и его окружение, но на месте Леши я бы остался в «Аталанте». Если есть такая возможность, конечно», — сказал Чорлука.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Шарль Де Кетеларе (5+6). «Аталанта» идет на четвертом месте, набрав 39 очков.

Ранее экс-игрок «Севильи» назвал россиянина, способного претендовать на «Золотой мяч».

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