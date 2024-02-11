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Экс-игрок «Спартака» рассказал о драке с Комбаровым в перерыве матча

Экс-игрок «Спартака» Пареха признался, что подрался с Комбаровым

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха вспомнил, как подрался с экс-игроком красно-белых Кириллом Комбаровым в перерыве матча с «Ахматом». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, мы обсуждали наше выступление в той игре, потом все стало более напряженным, и в итоге мы подрались. Однако заметьте, после этого мы перевернули ход встречи и одержали победу со счетом 4:2.

Вообще этого не должно было случиться, но когда ты по-настоящему хочешь побеждать, то не можешь делать это спокойно», — сказал Пареха.

Пареха выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. В сезоне-2011/12 он в составе команды стал обладателем серебряных наград чемпионата России.

Пареха также известен по выступлениям за «Андерлехт», «Эспаньол» и «Севилью», в составе которой трижды выигрывал Лигу Европы. Свою карьеру защитник завершил в 2019 году в мексиканском клубе «Атлас».

В активе Парехи также имеется золото Олимпийских игр в Пекине в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» остался без бронзы на Кубке африканских наций.

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