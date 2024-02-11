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Игрок «Спартака» остался без бронзы на Кубке африканских наций

Сборная ЮАР обыграла ДР Конго и заняла третье место на Кубке Африки

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РИА Новости

В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная ЮАР одержала победу над ДР Конго в серии пенальти. Встреча прошла в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

Игра завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты сборной ЮАР 6:5. Нкосинати Сибиси, Табанг Монаре, Обрей Модиба, Захеле Лепаса, Осуин Апполлис и Сиянда Ксулу были точны с одиннадцатиметровой точки.

С первых минут этот матч начал полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, однако конголезец был заменен уже на 33-й минуте встречи. Вместо него вышел на поле Мешак Элиа, который не смог реализовать свой пенальти.

В финале, который состоится 11 февраля, сборная Нигерии сыграет Кот-д'Ивуаром.

Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи (5 голов).

Действующим обладателем титула чемпиона Кубка африканских наций является Сенегал. В прошлом финале команда в серии пенальти одолела Египет и впервые в своей истории смогла завоевать этот трофей.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Катара показал фокус во время финала Кубка Азии.

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