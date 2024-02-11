Назван необычный претендент на бронзу РПЛ

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб оценил выступление «Крыльев Советов» в текущем сезоне. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как выступление «Крыльев» в этом сезоне? Здорово. Во-первых, уважение вызывает то, что тренер делает ставку на молодых ребят, доверяет им. Результат мы видим. Хочется, чтобы все брали с него пример.

Третье место? Да. Самарцы на это способны. Молодые ребята очень амбициозные. Плюс все близко. Если не будет никаких спадов и травм, то это возможно. Почему нет? А «Лестер» тянул на чемпионство? Так что все нормально», — сказал Глеб.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре самарская команда сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 марта.

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