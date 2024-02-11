«Электронные сигареты можно же»: Жирков о кальяне в сборной России

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков назвал плохим делом курение кальяна. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как реагировали тренеры сборной, что я брал с собой кальян? Тогда я еще не курил. Когда начал? А какая разница? Плюс можно же электронные сигареты. Как реагировали? А кто знал? В любом случае, кальян — это плохое дело», — сказал Жирков.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «аристократов» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Ранее Жирков заявил, что ему приятно играть на Кубке легенд.