Фанаты европейского клуба устроили массовую пророссийскую акцию на матче

Фанаты белградской «Црвены Звезды» во время матча 20-го тура сербского чемпионата против «Вождоваца» устроили массовую акцию с использованием российских флагов. Болельщики размахивали несколькими десятками триколоров, а затем выложили из бумаги герб московского «Спартака».

Матч против «Вождоваца» завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1. После 20 туров команда занимает 2-е место в таблице чемпионата Сербии, имея 49 очков в активе. На одно очко больше у лидирующего «Партизана».

Это уже не первая акция в поддержку России со стороны «Црвены Звезды». В декабре фанаты спели «Катюшу» на матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В начале января на матче между сербскими баскетбольными клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Евролиге болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода.

С весны 2022 года российские спортсмены почти во всех видах спорта потеряли право на участие в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В отдельных видах спорта отечественные атлеты могут выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Ранее сообщалось, что перешедший в европейский клуб российский футболист исполнил «Катюшу» на ужине новичков.