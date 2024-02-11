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Татьяна Тарасова рассказала о своей болезни

Тарасова о своей болезни: надеюсь, в ближайшее время все будет хорошо

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что в ближайшее время с ее здоровьем все будет хорошо. Ее слова передает Sport24.

«Действительно, я приболела. Посадила горло и, к сожалению, мне сейчас трудно говорить. Надеюсь, в ближайшее время все будет хорошо», — сказала Тарасова.

10 февраля «Матч ТВ» сообщил о том, что Тарасова приболела.

В начале февраля самолет с Тарасовой и другими тренерами по фигурному катанию во время приземления в аэропорту Саранска потерпел аварию. Борт выехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб. Никто не пострадал.

Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее чемпионка мира по блицу Гунина рассказала о тяжелом заболевании.

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