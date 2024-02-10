Футболист «Амкала» Куриленко умер после продолжительной болезни

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни от рака крови. Об этом в Telegram-канале игрока сообщила жена футболиста Инга.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам», — написала Инга.

11 января Куриленко сообщил, что у него случился рецидив рака крови.

О болезни футболиста стало известно в марте 2023 года. Куриленко пересадили костный мозг, он вошел в стадию ремиссии.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренировал экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В этом сезоне «Амкал» также принимал участие в розыгрыше Кубка России, уступив «Текстильщику» по пенальти во втором отборочном раунде Пути регионов.

Ранее российский боец ММА скончался во время спарринга на турнире.