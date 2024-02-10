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Дасаев: Акинфеев не тянет на лучшего голкипера мира

Экс-вратарь «Спартака» Дасаев: Акинфеев не тянет на лучшего голкипера мира

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что в России нет голкипера, который может стать лучшим вратарем мира, передает РИА Новости.

«Сейчас не вижу вратаря в России, который бы заслуживал награду «Лучший вратарь мира». Согласен, Игорь Акинфеев здесь фаворит, но на международной арене пока он не тянет», — сказал Дасаев.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев вспомнил о начале карьеры.

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