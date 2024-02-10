Мексиканский футболист едва не подрался с Месси

Бывший центральный защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, возглавляющий сейчас «Барселону Атлетик» рассказал, как чуть не подрался с Лионелем Месси, когда оба игрока выступали за сине-гранатовых, передает Mundo Deportivo.

«Иногда он заигрывался с мячом. Мы пытались направить его, говорили, чтоб он не вел мяч в одиночку. Однажды из-за моего настойчивого требования между мной и Месси возникла ссора. Мы начали обмениваться колкостями. Гвардиоле пришлось вмешаться», — сказал Маркес.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе американского клуба, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси вызвал негодование правительства Гонконга.