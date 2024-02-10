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Побит рекорд результативности «Спартака»

Хоккеист «Спартака» Голдобин побил рекорд результативности клуба

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин побил рекорд клуба по результативности.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против астанинского «Барыса» Голдобин забросил шайбу и отметился результативной передачей. В текущем сезоне он набрал 72 (35+37) очка в 61 матче. До этого рекорд по результативности за сезон в составе красно-белых принадлежал Александру Кожевникову. В сезоне-1981/1982 он набрал 71 (43+28) очко.

«Спартак» одолел «Барыс» со счетом 4:1.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает третье место, набрав 82 очка. Столичное «Динамо» отстает от красно-белых по дополнительным показателям. Первое место занимает петербургский СКА, имея в активе 85 баллов. На второй строчке расположился ярославский «Локомотив», имея в активе 84 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Встреча состоится 12 февраля. Команды выйдут на лед в 19.30 по московскому времени.

Регулярный чемпионат закончится 26 февраля.

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