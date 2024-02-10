Самедов: смотрел, как наши ребята в чемпионате Франции схлестнулись, молодцы

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что следит за отечественными игроками, выступающими в Европе. Его слова передает Legalbet.

«Стараюсь следить за российскими игроками в Европе. Смотрел недавно матч между «Монако» и «Гавром», где Александр Головин схлестнулся с Далером Кузяевым, ребята молодцы.

Кузяеву желаю только успехов. Он молодец, что решился в 30 лет попробовать себя в Европе. Он может стать примером для наших, уже не самых молодых футболистов, что можно заиграть в хорошем европейском чемпионате.

Очень хорошо сейчас выглядит Алексей Миранчук в составе «Аталанты». Приносит много пользы команде. Не знаю, почему тренер «Аталанты» Гасперини игнорировал Алексея. Может быть, сам игрок был не в форме, может, он не вписывался в те построения, которые хотел видеть тренер», — заявил Самедов.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее ветеран сборной СССР заявил, что российские футболисты в Европе не нужны.