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Вяльбе о лыжнице Ступак: пускай все думают, что у нас конфликт

Вяльбе не хотела обидеть лыжницу Ступак словами о проблемах с головой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии «Чемпионату» объяснила свои слова об олимпийской чемпионке Юлии Ступак, где упомянула, что у спортсменки «небольшие проблемы с головой».

«Все восприняли, что я сказала про нее как-то обидно или зло. Нет. Просто человек реально не может понять, что он хочет. Я к ней как к дочери отношусь. И называю ее дочкой, и в телефоне она у меня так записана. А это нормально, когда родители хотят своему ребенку что-то объяснить.

Просто она второй год уже не может определиться, не может найти себя, не может со своей головой справиться. Либо она остается в спорте, она будет продолжать пахать и радовать нас результатами, либо она ставит лыжи в угол и идет работать куда-то в другое место.

Вопроc только в этом. Ни в коем cлучае ничем ее не обидела, да и не cобиралаcь этого делать. Уверена, что и она на меня не обиделаcь. Но пуcкай вcе думают, что у наc c Юлей конфликт, и пишут вcякое в заголовках (cмеетcя)», — заявила Вяльбе.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Российские лыжники выступают на «Спартакиаде сильнейших» с 9 по 18 февраля. Турнир проходит в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Ступак ответила на слова Вяльбе.

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